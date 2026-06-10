В Калининграде стартует конкурс на получение финансовой поддержки в области инжиниринга

В Калининградской области Центр «Мой бизнес» с 15 июня принимает заявки на участие в новом конкурсе по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области инжиниринга. Власти готовы помочь в разработке новых продуктов, модернизации производств, подготовке конструкторской и технической документации, создании опытных образцов и внедрении новых технологических решений.

Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных, предприятия могут получить финансовую поддержку до 2 миллионов рублей, но не более 50 процентов от затрат.

Программа поддержки инжиниринга реализуется в Калининградской области с 2020 года. Подробная информация об условиях участия размещена на сайте Центра «Мой бизнес». Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».