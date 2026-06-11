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НовостиОбщество11 июня 2026 7:04

В лесах Калининградской области создали еще 13 км противопожарных полос

Работы сейчас ведут в Краснознаменском районе
Александр КАТЕРУША
Фото: минприроды региона.

Фото: минприроды региона.

В лесах Калининградской области продолжают проводить мероприятия по защите от потенциального пожара. Как рассказали в минприроды региона, сейчас силы специалистов сосредоточены в Краснознаменском и Черняховском лесничествах.

Только за 10 июня в Краснознаменском лесничестве проложили 13,5 км минерализованных полос. Это барьер, который, в случае чего, защитит лес от распространения огня;

Также на 3,6 км лесных дорог прошел грейдер. Теперь там точно проедут патрульные и пожарные машины.

Тем временем в Черняховском лесничестве так называемым агротехническим уходом охватили 1,5 га. Это необходимый вид работ для роста лесных культур.

Работы продолжаются.