Власти рассказали о благоустройстве территории озера Пеньковое

. Фото: администрация Калининграда.

Началось благоустройство озера Пеньковое в Калининграде. Как рассказала в телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова, сейчас на территории ведут земляные работы, чтобы проложить провода для системы освещения и «Безопасного города».

Проект предусматривает устройство прогулочного променада, пешеходных дорожек из плитки и террасной доски, устройство детской игровой площадки, площадки для пикника с мангальной зоной, озеленение территории.

Сити-менеджера напомнила, что озеро Пеньковое победило в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году.