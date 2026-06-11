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НовостиОбщество11 июня 2026 7:48

Власти рассказали о благоустройстве территории озера Пеньковое

Сейчас там укладывают провода
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда.

Началось благоустройство озера Пеньковое в Калининграде. Как рассказала в телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова, сейчас на территории ведут земляные работы, чтобы проложить провода для системы освещения и «Безопасного города».

Проект предусматривает устройство прогулочного променада, пешеходных дорожек из плитки и террасной доски, устройство детской игровой площадки, площадки для пикника с мангальной зоной, озеленение территории.

Сити-менеджера напомнила, что озеро Пеньковое победило в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году.