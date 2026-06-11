Эксперт рассказала, почему в Калининграде скорость самокатов не ограничивают до 10 км в час

В Калининграде скорость прокатных самокатов не снижают до 10 км в час, потому что это… опасно. Об этом 11 июня сказала руководитель направления по взаимодействию с органами госвласти компании «РИК Плюс» Жанна Романова в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».

«Там, где парки, у нас 15 км в час. Если у нас на федеральном уровне разрешено 25 км в час, то мы договорились с операторами и администрацией, что у нас по Калининграду будет 20 километров в час. Это способствует уменьшению количества ДТП», - сказала гостья эфира.

В ответ на это ведущие предложили обезопасить людей еще больше и 20 км превратить в 10 км. Оказалось, такого не будет.

«10 км в час на самокате возможно поставить, но такого разговора даже не ведется по одной простой причине, потому что это небезопасно. Потому что, если вы возьмете самокат и попробуете проехать на скорости 10 километров в час, вас будет болтать из стороны в сторону. То есть оптимальная скорость – это 15 километров в час, но, опять же, это в местах скопления пешеходов, в парках», - сказала Жанна Романова и заявила, что на велодорожках велосипедисты в Калининграде вообще едут «и 40, и 30, и 45 км в час», и, если самокат при этом будет ехать 10 км в час, «это также может быть аварийная ситуация».