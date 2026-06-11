Назван лидер голосования за благоустройство в 2027 году

Сквер на улице Киевской, расположенный неподалеку от кинотеатра, остается лидером в голосовании за территории, которые благоустроят в 2017 году. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова. Голосование за благоустройство продлится до 12 июня, на сегодня у сквера 3 510 голосов.

На втором месте стоит Старопрегольская набережная (от улицы Эпроновской до Ленинского проспекта) с 3 233 голосами. На третье месте расположился парк Ветеранов в районе Аллеи Смелых, у которого 2 748 голосов.

Следом идут Тихий парк на улице Гагарина (1 978 голосов) и территория у Восточного ручья на Московском проспекте (1 628 голосов).

Как принять участие до 12 июня: перейдите на единую федеральную платформу: zagorodsreda.gosuslugi.ru, выберите понравившийся объект и отдайте за него свой голос.