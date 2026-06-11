В Калининградской области в карьере по добыче янтаря нашли окаменевшие раковины устриц

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината..

Во время работ в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината обнаружили фрагмент древней устричной колонии. Это окаменевшие раковины двустворчатых моллюсков, которые населяли морские отмели более 30 млн лет назад. О находке рассказали в персс-службе комбината.

Образец размером 2 на 4,5 см содержит части нескольких раковин. Он был найден в грунте, который снимают для доступа к залежам янтаря.

Как сказал главный геолог Калининградского янтарного комбината Алексей Коркин, за год с помощью спецтехники перемещается более 4 млн кубометров грунта. При разгрузке одного из горных самосвалов и заметили окаменелость.

Необычный экспонат стал частью музейной коллекции комбината. В палеонтологическом собрании есть также зуб акулы возрастом 37 млн лет , ростры головоногих моллюсков белемнитов, фрагмент дужки раковины аммонита возрастом 165 млн лет.