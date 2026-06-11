В Светлом больше года не могут найти пенсионера, который ушел из дома

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области.

Следователи регионального управления СК расследуется уголовное дело о безвестном исчезновении Николая Кондратьева. 71-летний мужчина 4 июня 2025 года ушел из дома и пропал. Как сообщает пресс-служба Следкома, никаких сведений о его местонахождении сегодня нет.

Приметы: на вид 70 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, седые волосы, седая борода.

Был одет: спортивные штаны черного цвета, синяя майка и темно-синяя футболка, черная спортивная кофта с капюшоном на замке, куртка весенняя темно-зеленого цвета, кепка синего цвета. На шее – золотая цепочка с крестиком. На ногах были черные носки и резиновые сланцы темно-синего цвета.

Помочь найти мужчину можно, позвонив по номерам: 8(40153) 2-22-88, 8 (40153) 2-18-8, 8 (40125) 5-87-65 или 02.