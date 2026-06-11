Калининградца отправили в колонию на 5 лет за комментарий в мессенджере

В Калининграде осудили 57-летнего мужчину по делу о призывах к террористической деятельности. В публичном канале мессенджера он оставил комментарий с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителя власти. Приговор – 5 лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что комментарий горожанин оставил в мае 2025 года. Судил его Балтийский флотский военный суд.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Еще три года он не сможет ничего постить в интернете.