Балтийский округ стал единственным в Калининградской области, где спасатели используют дрон

Балтийский округ стал единственным муниципалитетом в Калининградской области, где спасатели в этом году используют беспилотник. Об этом 11 июня в пресс-центре ТАСС сказал директор Управления по делам гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций Балтийского округа Евгений Олешкевич.

- Мы пытаемся идти в ногу со временем, приобретаем современное оборудование – дроны беспилотные для облегчения работы спасателей и сохранения их жизни. Спасатель – такой же человек и может попасть в любую ситуацию. В прошлом году мы приобрели дрон, но особо с ним поработать не получилось – не было большого наплыва туристов, которых надо было спасать. Да, у нас есть такое оборудование, мы им гордимся. Оно единственное у нас в Калининградской области, - сказал Евгений Олешкевич.

Отдыхающих, вне зависимости от того, где этот отдых проводится, попросили в очередной раз не купаться в состоянии опьянения, не купаться в необорудованных местах, не заходить в воду во время сильного волнения и помнить про отбойные течения (если попали в него, плыть стоит вдоль берега, а не к нему). Нередко такие течения возникают именно под Балтийском.