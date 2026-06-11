«Браво» и Газмановы: Беспрозванных рассказал, кто выступит на концертах в честь 80-летия Калининградской области

На концертах в честь 80-летия Калининградской области выступят группы «Браво» и 5sta Family, Олег и Родион Газмановы, Burito и Zivert. Об этом в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

3 июля у «Ростех Арены» состоится выступление местные артистов, 4-5 июля ждем гостей. Именно в эти дни уже в чаше стадиона пройдут большое шоу с приглашенными звездами.

«Программу рассчитали специально на несколько дней, чтобы у каждого был выбор, и чтобы как можно больше калининградцев смогли посетить праздник», - написал глава региона.

Вход бесплатный, по обязательной регистрации: 4 июля и 5 июля.