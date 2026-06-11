В Калининградской области стартовал юбилейный форум «ШУМ»

. Фото: правительство Калининградской области.

1.5 тыс специалистов медиа сферы со всей России и из-за рубежа объединил в Калининградской области юбилейный форум «ШУМ». В регион прибыло большое количество журналистов, авторов контента, лидеров общественного мнения, редакторов СМИ и представителей медиахолдингов, сообщает пресс-служба правительства.

Как сказал первый замгубернатора Валерий Шерин, для тысяч молодых людей со всей страны форум стал местом, где можно найти единомышленников, получить практический опыт, сделать первые профессиональные шаги и по-новому открыть для себя Калининградскую область и страну.

В этом году форум включает пять образовательных программ.

Нововведением проекта станет появление мастеров программ – признанных профессионалов из разных сфер медиа, культуры, кино, телевидения и креативных индустрий, которые будут курировать тематические направления форума и делиться опытом.

Также в этом году у медиаспециалистов есть возможность заявить поучаствовать в грантовом конкурсе в рамках форума – представить идею и получить на реализацию до 1,5 млн рублей.

Программа форума доступна всем – организованы трансляции в соцсетях.