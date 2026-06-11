В Черняховске в здании бывшей больницы конца XIX века организовали отель

. Фото: правительство Калининградской области.

В Черняховске закончилось восстановление бывшей больницы конца XIX века, объекта культурного наследия – здание приспособили под отель, который назвали «Франц Лефорт». О новой жизни здания-памятника регионального значения рассказали в пресс-службе областного правительства.

Краснокирпичное здание построено в 1894 году. После больницы здесь располагались военный штаб, медицинские подразделения, гарнизонная поликлиника, административный корпус машиностроительного завода, офисы, ремонтные мастерские. Строение было в аварийном состоянии.

С 2022 года здание восстанавливали по областной программе, инвестором выступила компания «КСК Текстиль», которая получила около 200 млн рублей в качестве поддержки.

Отель уже готов принимать туристов.