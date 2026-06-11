В Калининграде вор-домушник обокрал квартиру родителей своей возлюбленной. Он похитил более 30 тысяч рублей, 350 евро, а также шесть ювелирных изделий. О случившемся в Ленинградском районе Калининграда рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Фигуранту уголовного дела, жителю Гурьевского района, 21 год. Он, как выяснилось, является возлюбленным дочери потерпевшей, часто бывал в гостях и некоторое время даже жил в семье, тогда же вошел в доверие.

Похищенное золото подозреваемый продал, а деньги потратил.

Парню грозит до шести лет лишения свободы.