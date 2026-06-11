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НовостиОбщество11 июня 2026 13:29

Служба крови Калининградской области получила награду за вклад в развитие донорства

Нашу организацию удостоили всероссийской премии «СоУчастие»
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

Калининградская область три раза оказалась отмечена на высоком уровне в рамках XI Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови и костного мозга «СоУчастие», сообщает пресс-служба областного правительства.

Медаль «Донорство объединяет» руководителю областной станции переливания крови Нине Кабанчук вручил заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий. Коллектив же был отмечен дипломом всероссийской акции «Донорский рекорд России». Торжественная церемония награждения победителей и призеров премии «СоУчастие» прошла в Театре у Никитских ворот.

Отмечается также, что станция вошла в число победителей в номинации «Креативное донорство», завоевав приз и диплом победителя. Нине Кабанчук вручили диплом и почетный знак «За верность делу».