Калининградцы составили список самых переоцененных профессий

Чиновники, футболисты и блогеры попалив список самых переоцененных профессий по версии жителей Калининграда. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.

Самые неоправданно высокие зарплаты у депутатов и всевозможных политиков. На второй строчке рейтинга расположились директора и руководители разных мастей.

Третье место у программистов и государственных служащих.

В топе переоцененных также оказались менеджеры, футболисты, риелторы, блогеры, курьеры и артисты.

Интересно, что мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников и всяких директоров, а женщины – футболистов.