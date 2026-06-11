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НовостиОбщество11 июня 2026 13:42

Калининградцы составили список самых переоцененных профессий

В топе оказались чиновники, футболисты и блогеры
Александр КАТЕРУША

Чиновники, футболисты и блогеры попалив список самых переоцененных профессий по версии жителей Калининграда. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.

Самые неоправданно высокие зарплаты у депутатов и всевозможных политиков. На второй строчке рейтинга расположились директора и руководители разных мастей.

Третье место у программистов и государственных служащих.

В топе переоцененных также оказались менеджеры, футболисты, риелторы, блогеры, курьеры и артисты.

Интересно, что мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников и всяких директоров, а женщины – футболистов.