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НовостиОбщество11 июня 2026 14:05

Россельхознадзор нашел нарушения, изучив состав мясной продукции двух калининградских производителей

Выданные ранее декларации о соответствии признаны недействительными
Александр КАТЕРУША

Россельхознадзор нашел нарушения, изучив состав мясной продукции двух калининградских производителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отобранные пробы тщательно изучили в лаборатории и выявили несоответствие по сырьевому составу. Так, в одном случае обнаружили ДНК курицы, во втором – ДНК крупного рогатого скота и курицы, не заявленные в составе.

Россельхознадзора признал недействительными две декларации о соответствии на мясную продукцию. Производственные ветеринарно-сопроводительные документы были аннулированы.