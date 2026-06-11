Россельхознадзор нашел нарушения, изучив состав мясной продукции двух калининградских производителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отобранные пробы тщательно изучили в лаборатории и выявили несоответствие по сырьевому составу. Так, в одном случае обнаружили ДНК курицы, во втором – ДНК крупного рогатого скота и курицы, не заявленные в составе.

Россельхознадзора признал недействительными две декларации о соответствии на мясную продукцию. Производственные ветеринарно-сопроводительные документы были аннулированы.