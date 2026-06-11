В Мамоново задержали мужчину, который избил костылями 12-летнего мальчика

В Мамоново задержан мужчина, избивший костылями 12-летнего ребенка. 41-летний местный житель помещен в камеру для административно задержанных. В отношении него составлен протокол по статье о нанесении побоев. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что горожанин был пьян и поколотил сына своей знакомой, когда тот зашел домой и не захотел поздороваться с ним. При этом мать мальчика не защитила его, потому что спала после застолья. Пожилой родственник из-за неважного состояния здоровья не смог оказать физического сопротивления мужчине, зато рассказал о случившемся отцу ребенка, тот уже вызвал полицию.

В отношении 37-летней матери мальчика составлен протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей.