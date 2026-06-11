Прокуратура намерена обжаловать приговор экс-руководителю Фонда капремонта Калининградской области

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Прокуратура Калининградской области намерена рассмотреть вопрос об обжаловании приговора бывшему руководителю Фонда капитального ремонта региона Олегу Туркину и его подчиненным, которые признаны виновными в растрате. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Олег Туркин возместил ущерб из своих средств. Суд назначил ему 330 тысяч рублей штрафа. Подчиненных его также оштрафовали – от 170 тыс. рублей и больше.

«После изучения приговора прокуратурой области будет решен вопрос о его обжаловании в апелляционном порядке», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что, по версии суда, в 2020-2024 гг. глава Фонда капитального ремонта Олег Туркин, еще находясь в должности, вместе с подчиненными растратил деньги фонда на цели, не связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, а на корпоративы, подарки и поездки на такси. Сам глава фонда вину не признал, сказав, что эти деньги брали исключительно из заработанных самим фондом средств.