В Калининграде пожарные предотвратили мощный взрыв

Огнеборцы прибыли вовремя. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

Минувшей ночью в Калининграде на улице старшины Дадаева в магазине по продаже и обслуживанию мототехники неожиданно воспламенились литиевые батареи. Затем огонь перекинулся на стеллажи.

В итоге площадь пожара составила 30 квадратных метров, боролись с ним 20 пожарных на пяти единицах спецтехники, которым удалось не допустить взрыва находившихся в помещении одного баллона с пропаном и двух – с кислородом. Емкости успели вынести.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России, причину пожара установят сотрудники органов дознания.