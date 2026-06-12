Билеты на юбилейный концерт в Калининграде размели за считанные часы

Тех, кому билетов пока не досталось, просят не впадать в отчаяние и не пользоваться услугами перекупщиков. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Билеты на посещение концертов, посвященных 80-летию Калининградской области, разобрали в первый же день после объявления регистрации.

Однако в региональном министерстве культуры и туризма успокаивают: организаторы выставили еще не все возможные билеты, поэтому постепенно их (билеты) еще будут добавлять. Следите за обновлениями и официальной информацией!

- Билеты на концерты на стадионе с 3 по 5 июля – бесплатные, - напоминают в правительственной пресс-службе. - Также концертная программа и семейные активности будут проходить на территории рядом со стадионом.