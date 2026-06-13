Фото: Госавтоинспекция Калининградской области.
Поздним вечером в пятницу, 12 июня, В Черняховске водитель «Пежо» наехал на пешехода. Все случилось на улице Калининградской, около дома № 5А.
- По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Пежо» при движении задним ходом совершил наезд на 57-летнего пешехода, пересекающую проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что женщина «получила телесные повреждения».
Проводится проверка.