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НовостиОбщество13 июня 2026 7:46

В Черняховске водитель «Пежо» наехал на пешехода

Автомобилист при движении задним ходом не заметил женщину
Вера ГРИНВИЧ
ДТП произошло в темное время суток, но участок дороги, судя по фотографии, освещён.

ДТП произошло в темное время суток, но участок дороги, судя по фотографии, освещён.

Фото: Госавтоинспекция Калининградской области.

Поздним вечером в пятницу, 12 июня, В Черняховске водитель «Пежо» наехал на пешехода. Все случилось на улице Калининградской, около дома № 5А.

- По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Пежо» при движении задним ходом совершил наезд на 57-летнего пешехода, пересекающую проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что женщина «получила телесные повреждения».

Проводится проверка.