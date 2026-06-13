Волонтеры наведут порядок в кирхе постройки XIX века в поселке Гремячье

В воскресенье, 14 июня, «Хранители руин» отправляются на большой выезд в Гремячье — дарить будущее кирхе Гросс Биршкаллена. Об этом говорится в анонсе сообщества.

- Мы продолжаем нашу невероятную работу по преображению родного края! На очереди — кирха постройки XIX века в поселке Гремячье! Мы и здесь наведем порядок, а также придадим мощный импульс к преображению архитектурного памятника на нашем «Черняховском кольце», - сообщают организаторы.

Участвовать могут все неравнодушные жители региона. Специально для волонтеров после работы состоится интересная экскурсия по объекту.

Сбор у кирхи в воскресенье, 14 июня, в 10:00.