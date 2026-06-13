Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2026 9:09

В Калининграде мальчик, играя дома, чуть не лишился зубов

Врачи спасли улыбку юному горожанину
Вера ГРИНВИЧ
Стоматолог-хирург Яна Корсакова.

Стоматолог-хирург Яна Корсакова.

Фото: правительство Калининградской области.

В ноябре прошлого года в Городскую детскую стоматологическую поликлинику Калининграда обратились обеспокоенные родители - во время игры дома их сын ударился лицом и сильно повредил зубы.

- В процессе лечения стоматологом-хирургом Яной Корсаковой была выполнена репозиция зубов, так как фактически при падении у мальчика зубы стали обращены коронками вверх. Важность процедуры заключалась еще и в том, что под угрозой оказались три центральных постоянных зуба, которые никогда бы не выросли, - подробности лечения сообщили в региональном минздраве.

Улыбка спасена. Пациент продолжает наблюдение у ортодонта в той же поликлинике.