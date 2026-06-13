В Калининграде росгвардейцы задержали мужчину с ножом в руках

Младший сержант Павел Романов и рядовой Максим Попов сработали чётко. Фото: Управление Росгвадии по Калининградской области.

Всё произошло в центре Калининграда в пятницу, 12 июня. Патрулировавшие улицы города младший сержант Павел Романов и рядовой Максим Попов заметили, как из торгового центра выбегает мужчина с ножом в руках, а его преследуют охранники.

- Росгвардейцы незамедлительно среагировали и оказали содействие в задержании гражданина, который находился в нестабильном эмоциональном состоянии, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Калининградской области.

Предварительно установлено, что злоумышленник пытался совершить кражу. Вынести товар из магазина не получилось из-за бдительности охраны. Дальше - больше. Нестабильное эмоциональное состояние стало причиной того, что сначала мужчина оказал сопротивление охранникам, затем извлёк нож и угрожал им сотрудникам торгового центра. После этого человек с ножом в руках решил убегать...

Росгвардейцы доставили нарушителя в полицию. Проводится проверка.