В Калининграде следователи дадут оценку действиям матери, которая не заступилась за сына-подростка

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову подготовить доклад о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Калининградской области. Об этом рассказали в ведомстве в субботу, 13 июня.

- В социальных медиа сообщалось, что в городе Мамоново мужчина избил ребенка своей знакомой за то, что он с ним не поздоровался. Отмечалось, что мать наблюдала за противоправными действиями, употребляя спиртное, и не заступилась за своего сына, - говорится в тесте поручения.

В настоящее время следственными органами СК России по Калининградской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).