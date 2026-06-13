В Калининграде рассказали, когда вода в Балтийском море прогреется до +18°С

Лето в Калининградской области ожидается, но не всё так быстро, как хотелось бы.

- С учётом прохлады в ближайшие дни и вероятного потепления во второй половине следующей недели, вода в Балтике у побережья региона может повсеместно прогреться до ~+16...+18°С где-то к 23 числу, - об этом говорится в прогнозе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Сейчас температура морской воды не превышает +14...+15°С.

Ранее авторы прогнозов сообщили, что начиная с четверга-пятницы (следующей недели. - Ред.) ожидается возвращение двадцатиградусного тепла, а к следующим выходным, возможно, и эпизод первой тридцатиградусной жары.