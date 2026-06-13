Жительница Калининграда доверилась гадалке и перевела ей более 500 тысяч рублей

Калининградские полицейские задержали гадалку - 42-летнюю жительницу Краснодара, подозреваемую в мошенничестве. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Установлено, что подозреваемая, представляясь тарологом, разместила объявление в сети Интернет. Злоупотребив доверием клиентки из Калининграда, злоумышленница убедила ее перевести ей более 500 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе.

Калининградские оперативники отправились в Краснодарский край, установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. В ходе обыска по месту проживания подозреваемой изъято более 1,3 млн рублей, четыре мобильных телефона, карты и иные предметы, имеющие значение для следствия.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Примечательно, что материальный ущерб, причиненный потерпевшей из Калининграда, возмещен в полном объеме.

В настоящее время полицейские занимаются поиском граждан, которые также могли пострадать от действий злоумышленницы.