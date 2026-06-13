В Калининграде у нахимовцев завершилась учебная регата

Все участники успешно завершили переход. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

В Калининградской области у воспитанников Нахимовского училища завершилась учебная регата. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Маршрут пролегал от Калининграда до Гвардейска и обратно.

- Специфика похода заключалась в использовании семи шестивесельных ялов. Это означает, что 56 курсантов преодолевали дистанцию исключительно на веслах, полагаясь только на собственную силу и дисциплину, - отмечается особенность испытания.

Регата прошла в штатном режиме.

- Все участники успешно завершили переход, вернувшись в пункт назначения без происшествий и травм, - заключили в МЧС.