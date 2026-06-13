В Калининграде прошёл выпуск офицеров ВМФ

Командующий Балтийский флотом адмирал Сергей Липилин поздравил выпускников. Фото: пресс-служба Балтфлота.

В Балтийском высшем военно-морском училище имени адмирала Ушакова состоялась торжественная церемония выпуска офицеров Военно-Морского флота. В церемонии приняли участие командующий Балтийский флотом адмирал Сергей Липилин.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, среди выпускников - представители различных регионов России: Ставропольского, Камчатского, Приморского, Краснодарского краев; Республик Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Брянской, Новгородской, Калининградской, Курской и других регионов России.

Также состоялся выпуск иностранных военнослужащих специального факультета, в котором приняли участие 17 офицеров военно-морских сил из 7-ми дружественных государств.

Среди выпускников 2026 года – один золотой медалист и 15 краснодипломников.

Обучение курсантов-выпускников нынешнего года проводилось по специальностям подготовки: «ракетно-артиллерийское вооружение надводных кораблей», «радиотехника» и «средства связи с подвижными объектами».