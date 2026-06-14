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НовостиОбщество14 июня 2026 7:07

Лить в Калининградской области будет все воскресенье

В течение дня ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы
Александр КАТЕРУША

Утром в воскресенье, 14 июня, в Калининграде и области около +12...+14°С, облачно периодические дожди, местами возможны грозы и даже мелкий град. По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининграде и области», днем сегодня до +15°С, до вечера будет лить, с локальными подтоплениями.

Вечером также дождливо, +10...+14°С, у побережья будет чуть теплее.

В течение дня при осадках возможны шквалы до 15-17 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Отметим, вчера в Калининграде лило так, что была пройдена отметка месячной нормы осадков июня (69 мм). Так, июнь стал первым месяцем после октября 2025-го, когда количество осадков превысило климатическую норму.