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НовостиСпорт14 июня 2026 9:12

Калининградцы завоевали золото и бронзу на первенстве России по боксу

Соревнования проходили в Краснодаре
Александр КАТЕРУША

Краснодар собрал более 600 спортсменов из 74 регионов страны на первенство России по боксу. Калининградцы сумели завоевать золото и бронзу, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Дмитрий Шефер взял бронзу в весовой категории до 67 кг, уступив в полуфинальном матче Гароглану Ханджанову из Хабаровска.

В весовой категории до 51 кг Амиршох Джалолов одержал победы во всех своих поединках, в том числе, над Андреем Соколовым из Красноярского края и Максимом Припузовым из Якутии. В полуфинале он одолел Супхана Гурбанова из Вологодской области.

В финале боксировал с москвичом Германом Дживасом и победил его.