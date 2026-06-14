В Калининградской области почти 500 человек заключили соцконтракт для развития собственного бизнеса с начала года. По данным областного министерства социальной политики, жители региона заключили уже 1072 контракта, а за 5,5 лет реализации государственной социальной помощи – более 12 тысяч.

Более 45 процентов получателей меры поддержки выбрали направление, связанное с развитием индивидуального предпринимательства. Помощь здесь – до 350 тысяч рублей.

Более подробную информацию можно узнать, позвонив на «открытую линию» регионального правительства: 8-800-201-39-00 (добавочный «3»).