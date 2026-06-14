В Калининградской области восстановили подачу электроэнергии после трехчасового блэкаута

По информации мининфраструктуры, в Калининградской области все потребители получили электроэнергию. Света не было около трех часов.

Отметим, первые сигналы об отключении электроэнергии стали поступать около 14:30 в воскресенье, 14 июня. Очевидцы сообщали об отключениях в Московском районе города. Как сообщили «Комсомолке», электричества не было на улицах Коммунистическая, Летняя, Новикова.

В квартирах горожан погас свет, замолчали телевизоры, в подвалах остановились насосы – не было подачи воды.

Также не работали и лифты.

Кроме того, поступали сообщения, что свет пропал в Центральном районе города, на побережье и в других районах области.

Позже стали известны причины блэкаута.

Как рассказали в пресс-службе ТЭЦ-2, в результате срабатывания противоаварийной автоматики отключилась часть оборудования на ТЭЦ-2. Оперативно нагрузка была перераспределена на другие станции Калининградской генерации. Сейчас дефицита мощности в регионе нет.

В мининфраструктуры региона также сообщили, что отключение электроэнергии было связано с техническими причинами на ТЭЦ.