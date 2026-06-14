Сразу семь человек из Калининградской области сдали нормативы ТехноГТО на золотые значки

Семь жителей Калининградской области сдали нормативы технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки по итогам весенней сессии. Эти абитуриенты уже летом смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы, сообщили в пресс-служба областного правительства.

С марта по май проходила вторая сессия сдачи нормативов по всем 13 направлениям, которые входят в комплекс технологической грамотности и охватывают ключевые сферы: от кибербезопасности до электроники, технологий связи и блогинга. По результатам весенней сдачи обладателями золотых значков ТехноГТО стали 299 участников из 39 регионов.

Кто отличился:

Кирилл Брызгалов, Калининград, Колледж информационных технологий и строительства, сданные нормативы – «Фактчекинг» и «Цифровая навигация»;

Дмитрий Колычев, Калининград, средняя общеобразовательная школа № 33, сданные нормативы – «Применение беспилотников» и «Электроника дома»;

Илья Литвиненко, Калининград, гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина, сданные нормативы – «Технологии связи», «Фактчекинг» и «Кибербезопасность»;

Варвара Найденова, Калининград, средняя общеобразовательная школа № 33, сданные нормативы – «Искусственный интеллект» и «Цифровая навигация»;

Ян Рахимбердин, Калининград, сданные нормативы – «Цифровая навигация» и «Фактчекинг»;

Екатерина Савенкова, Калининград, сданные нормативы – «Цифровая навигация» и «Фактчекинг»;

– Александр Таран, Калининград, средняя общеобразовательная школа № 21, сданные нормативы – «Цифровая навигация» и «Фактчекинг».

В Калининграде нормативы ТехноГТО в весеннюю сессию сдавали на площадке Детского технопарка «Кванториум». Напомним, по итогам 2025 года трое школьников из Калининградской области заработали золотые значки.