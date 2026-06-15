В минприроды составили список мест, где растут реликтовые деревья гинкго в Калининградской области

Фото: минприроды региона.

В минприроды региона составили список мест, где растут реликтовые деревья гинкго в Калининградской области. Вы наверняка знаете их уникальные веерообразные листья.

Где искать охраняемые памятники природы гинкго

В Калининграде:

ул. Чапаева, д. 22;

ул. Марины Расковой, д. 5 (женский экземпляр);

проспект Мира (между зданиями № 24 и № 26) — на территории дендрария зоопарка (мужской экземпляр);

на пересечении улиц Партизанской и Баранова — вдоль подпорной стены рва (женский экземпляр).

На особо охраняемой территории (доступ по билетам):

на пересечении улиц Галицкого и Ботанической — внутренняя территория Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма. Здесь произрастают несколько экземпляров, включая четыре величественных 150-летних дерева (два мужских и два женских).

В муниципалитетах:

Славский район, Большаково, ул. Калининградская, у дома № 16 (доступно для обзора);

Багратионовский район, вблизи поселка Веселое, на территории старинного усадебного парка «Бальга».

Находится на частной территории (без свободного доступа): ул. Кутузова, д. 22 (произрастает внутри двора).

Янтарный, парк имени Морица Беккера. Произрастает целая аллея молодых гинкго.

Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba) — единственный сохранившийся представитель древнейшего отряда Ginkgoales, который появился на планете более 290 миллионов лет назад, задолго до эпохи цветковых растений. Родом это дерево из Восточной Азии. В Китае оно признано национальным символом, олицетворяющим стойкость и долголетие.

Отметим, у нас все старовозрастные деревья гинкго билоба признаны памятниками природы или входят в состав особо охраняемых природных территорий регионального значения. Их важно сохранять.