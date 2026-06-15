Большинство работодателей Калининграда предлагает стажерам работу в штате

Большинство (53%) работодателей Калининграда предлагает стажерам работу в штате. Получается в итоге, что 7 из 10 молодых людей 18—27 лет с опытом стажировок устроились именно в ту компанию, где проходили их. Об этом говорят данные исследования сервиса SuperJob.

Еще 22% организаций делает офферы только самым способным. При этом доля работодателей с действующими программами стажировок составляет 32%, еще 36% программы как таковой не имеют, но стажеров принимают.

Лишь 8% новичков признались, что им вовсе не предлагали работу.