ГАИ Калининградской области просит автомобилистов не гонять по мокрым дорогам

В Калининградской области до вечера понедельника будет лить дождь. В такую погоду на дорогах становится опасно, Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения быть внимательными в непогоду.

Помните, что мокрая дорога – это значит и резкое увеличение тормозного пути, и риск аквапланирования, и снижение видимости. Итог – повышенная вероятность ДТП.

Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не нарушайте ПДД. Также не стоит парковать машины у деревьев и больших конструкций.

Пешеходам также стоит учитывать погодные условия.