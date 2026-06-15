Калининградцы за неделю отправили мошенникам больше 23,6 млн рублей

В Калининградской области за прошедшую неделю от преступных действий мошенников пострадали 17 человек. Они невольно обогатили преступников более чем на 23,6 млн рублей. Данные приводит областная прокуратура.

Отмечается, что больше всех потеряла пенсионерка из Калининграда. Женщина поверила в необходимость «проверки» денег и отдала мошенникам 11 млн рублей.

Также жертвами злоумышленников стали самозанятая, еще несколько пенсионерок из Калининграда, военнослужащий из Гурьевского района, студентка и пожилая жительница Балтийска.