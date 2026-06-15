В Калининград привезли «Розовый натюрморт» Кузьмы Петрова-Водкина

Фото: Остров Канта.

В Калининград привезли «Розовый натюрморт» (1918, холст, масло) Кузьмы Петрова-Водкина из основной экспозиции Государственной Третьяковской галереи – в рамках ежегодного проекта Кафедрального собора на острове Канта. Именно там и проходит выставка одной картины. Как рассказали в пресс-службе «Острова Канта», натюрморт можно будет увидеть в течение месяца.

«Розовый натюрморт находится в зале постоянной экспозиции искусства 20 века и крайне редко его покидает. Это мечта Петрова-Водкина о красоте, гармонии и счастье», - говорит о картине Татьяна Городкова, главный хранитель Третьяковской галереи.

На открытии выставки натюрморт встретил старейший коллектив в России — Московский синодальный хор, для которого писали Чайковский, Римский-Корсаков, Бортнянский.

В течение месяца посетители всех дневных и вечерних концертов собора смогут рассматривать картину.

На закрытии выставки выступит знаменитая Questa Musica Филиппа Чижевского.

В предыдущие годы в Калининград привозили работы таких мастеров как Кандинский, Репин, Шишкин, Левитан, Боровиковский, Коровин, Поленов.