В Калининграде будут судить участников ОПГ, которые незаконно заработали 64 млн рублей

В Калининграде суд рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности и заработанных десятках млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2017-2021 гг. участники преступной группы (фигурантами уголовного дела стали 10 жителей региона возрастом от 36 до 60 лет) получили от юрлиц, заинтересованных в обналичивании денег, используя счета подконтрольных им фирм, более 555 млн рублей. Известно, что фигуранты подыскали не менее 10 предпринимателей.

Затем они возвращали предпринимателям деньги, получая в качестве вознаграждения процент от полученной суммы. Незаконно удалось заработать более 64 млн рублей.

Отмечается, что в отношении еще одного участника преступной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело уже на рассмотрении в суде.