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НовостиОбщество15 июня 2026 11:25

Житель Черняховска задолжал знакомому 1 млн рублей, выплатить в итоге пришлось вдвое больше

Мужчина расстался с деньгами по решению суда
Александр КАТЕРУША

В Черняховске несостоявшемуся покупателю недвижимости вернули крупный долг по решению суда. Историю рассказали в пресс-службе УФССП России по Калининградской области.

Двое мужчина договорились о купле-продаже нежилого помещения. Покупатель перевел 7 млн рублей, но договор так и не заключили. Продавец вернул 6 млн рублей, оставшееся как раз и пришлось требовать в суде, который постановил взыскать с продавца не только сумму долга, но и проценты за пользование чужими деньгами в течение двух лет – всего 2,1 млн рублей.

Должник получил заперт регистрационных действий в отношении своего автомобиля, двух земельных участков и четырех квартир. Ему ограничили выезд из РФ.

Заплатить пришлось, помимо прочего, и сумму исполнительского сбора – 250 тысяч рублей.