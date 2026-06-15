Калининградка взяла в долг у знакомых, чтобы перевести мошенникам миллионы

Пожилая калининградка потеряла более 3 млн рублей после общения с незнакомцами. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Жертвой аферистов оказалась 62-летняя местная жительница. Общались с ней по телефону, представились сотрудниками портала государственных услуг и правоохранительных органов. И в итоге убедили перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

Через банкомат женщина перечислила по указанным реквизитам больше 3,2 млн рублей. Большая часть суммы были личными накоплениями, а 950 тысяч рублей она взяла у знакомых.

Заведено уголовное дело.