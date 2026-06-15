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НовостиОбщество15 июня 2026 11:59

В Калининграде прошла регата на кубки парусников «Крузенштерн» и «Седов»

Соревнования были приурочены ко Дню России
Александр КАТЕРУША
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Фото: Валерий Притченко. Перейти в Фотобанк КП

В акватории Калининградского морского порта состоялась парусная регата «Кубок барков "Крузенштерн" и "Седов"». Соревнования, которые провели 12 июня, приурочили не только ко Дню России, но и 80-летию Калининградской области, 100-летию барка «Крузенштерн» и 105-летию барка «Седов».

Крейсерские яхты гоняли вокруг острова Коссе.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, призеры получили памятные подарки с юбилейной символикой барков, а чемпионы – переходящие янтарные кубки.

В тот же день была организована выставка, которая представляла историю и достижения «Крузенштерна» и «Седова».