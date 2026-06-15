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НовостиПроисшествия15 июня 2026 12:43

В МЧС рассказали о пожаре в Васильково и спасенной кошке

Животное реанимировали во дворе дома
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

В поселке Васильково случился пожар, из горящей квартиры спасли кошку. Кадры с места ЧП показали в соцсетях областного МЧС.

Пожар случился 14 июня в 02:06 на улице 40 лет Победы на четвертом этаже панельки – горел холодильник и кухонная мебель на площади 3 квадратных метра.

Отмечается, что еще до прибытия первого пожарного расчета из квартиры выбежали два человека. Прибывшие пожарные, а их было 10 человек, вынесли на улицу кошку, которую реанимировали во дворе.

Причину случившегося устанавливают дознаватели.