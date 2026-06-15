Двое калининградцев задержаны с крупной партией наркотиков

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области.

В Калининграде с крупной партией наркотиков задержаны двое мужчин 25 и 28 лет. Они пытались сбыть запрещенные вещества, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что во время профилактических мероприятий внимание полицейских привлек «Мерседес», остановившийся на ул. Загородной. Авто и сидевших в нем проверили – были обнаружены и изъяты: гашиш массой 50,80 гр., метилэфедрон массой свыше 6,45 гр. Все это собирались сбыть через интернет.

Заведено уголовное дело, автомобиль изъят и будет обращен в доход государства.