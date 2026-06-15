Дома в Правдинске украсили узорами с драконами

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области..

Фасады домов в Столярном переулке в Правдинске украсили узорами «вдохновленными историческими мотивами». Как рассказали в Фонде капремонта, нанесли их на дома № 5, 7, 9/11 над входами с помощью трафаретов.

«Пышные растительные мотивы изящно переплетаются с изображениями драконов, сказочных птиц и причудливых зверей. А номер дома, выведенный старинным шрифтом, органично вписан в общую композицию: теперь адрес — это не просто справочная информация, а часть архитектурного рассказа», - говорится в сообщении.

Как пояснили в Фонде, дома эти строили в начале XX века, в эпоху расцвета модерна, когда архитекторы обращались к образам природы и фольклора.

«Мы не придумывали эти узоры с нуля. Специалисты изучали сохранившиеся старинные открытки, архивные фото и элементы декора», - заявили в Фонде о реинтерпретации эстетики прошлого.