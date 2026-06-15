В Гурьевске столкнулись фура и легковушка, пострадала женщина

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

В Гурьевске на Калининградском шоссе 15 июня столкнулись легковой и грузовой автомобили. О случившемся сообщает ГАИ и МЧС области. В результате ДТП, водитель легкового автомобиля «Киа» оказалась зажатой в покореженном салоне, помогали ей спасатели.

Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части №20 деблокировали пострадавшую женщину и с травмами различной степени тяжести передали ее бригаде скорой помощи. Скорая увезла 66-летнюю женщину в больницу.