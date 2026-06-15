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НовостиОбщество15 июня 2026 14:42

Производитель янтарных украшений из Калининграда пробился в финал всероссийского конкурса «Молодой промышленник года»

Голосовать за него можно до 21 июня
Александр КАТЕРУША

Производитель янтарных украшений из Калининграда пробился в финал всероссийского конкурса «Молодой промышленник года». Об успехе главы компании «АмберТим» Константине Матвейчуке рассказали в пресс-службе областного правительства. Его предприятие занимается производством ювелирных изделий и полуфабрикатов из янтаря.

В этом году победителей народного голосования выбирают среди финалистов, вошедших в топ-200 премии. Они представляют 65 регионов России. Проголосовать можно до 21 июня на сайте премии.

Победителей объявят в июле на церемонии награждения в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.