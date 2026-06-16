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НовостиОбщество16 июня 2026 5:05

В Калининграде музей поездов пополнился двумя раетровагонами

Они эксплуатировались на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь»
Александр КАТЕРУША

Два ретровагона, которые эксплуатировались на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» передали в экспозицию Центра по сохранению исторического наследия Калининградской магистрали – музейную площадку под открытым небом у Южного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Новые экспонаты – это вагон-цистерна 1959 года и весоповерочный вагон 1935 года выпуска.

Первый произведен на Ждановском заводе тяжелого машиностроения, второй – на заводе «Красное Сормово».

На открытой площадке у Южного вокзала сегодня представлено более 66 экспонатов, 24 из них – образцы подвижного состава разных лет.