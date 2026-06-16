Вторник в Калининградской области будет прохладным и опять с дождями

В Калининградское области вторник, 16 июня, будет прохладным – не больше +13...+16°C днем и до +12…+14°C вечером. Небо облачное, временами локальные кратковременные дожди, не исключены слабые грозы.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в Калининграде, на западе региона и у побережья ливни наиболее вероятны в первой половине дня и до 13-15 часов. В континентальной части региона – в течение дня.

Ветер в течение суток преимущественно западный и северо-западный в порывах до 13-16 м/с.